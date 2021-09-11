北京應對阿富汗的特別方式　鄰國機制切中要害

到9月8日，面對阿富汗臨時新政府的問題，中國外交部已與周邊五國召開了第一次阿富汗鄰國外長會，會上不僅決定向阿富汗提供3,100萬美元的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。同時還宣布了「阿富汗鄰國協調合作機制」的成立。



向阿富汗提供緊急人道主義援助是情理之中的事情，目前，西方長期對喀布爾當局的國際援助目前已停止運作，拜登（Joe Biden）當局還專門凍結了阿富汗前政府約70億美元的在美海外資產。內無糧餉，外無援助的喀布爾塔利班當局陷入新冠、饑荒及經濟危機帶來的風波，而西方多國也明言會以援助作為撤軍後面對塔利班的談判籌碼。

隨着阿富汗即將在10月入冬，一無所有的喀布爾的確急需幫助。

到9月中旬，預備建政的喀布爾開始呈現出微妙的一面：

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在北京看來，單純提供援助是不夠的，阿富汗問題需要先設法進入良性循環。外國軍隊撤出後，阿富汗民眾固然有了把命運掌握在自己手中的機會，北京呼籲的「阿人主導，阿人所有」的基本原則也有了落地的可能。

但當前的關鍵仍是要找到一條符合阿富汗國情、順應時代潮流並得到阿富汗人民理解支持的重建道路。當北京把目標定在「引導敦促阿富汗塔利班團結各民族、各派別，搭建廣泛包容的政治架構」時，阿富汗周邊各國與其內部族裔派系的聯繫就讓除中國外的阿富汗鄰國具備了積極介入的可能性，此舉有助於阿富汗政府與鄰國建立良好關係，促進其區域經濟合作，並最終幫助該國加強自身的安全實力。

事實上，有關「鄰國機制」的具體表述早在2010年就曾出現過：時任中國外長的楊潔篪在阿富汗問題國際會議上指出，阿富汗鄰國在協助阿富汗重建中具有地緣優勢，應發揮獨特作用。國際社會應採取切實行動，對地區合作予以支持。到2020年12月，中國駐聯合國大使耿爽亦曾讚賞聯合國「聯阿援助團」倡議成立由阿富汗六個鄰國駐阿使館參加、旨在推動區域合作和互聯互通的工作組，認為此舉與中方想法不謀而合。

圖中為位於巴基斯坦奎達的哈扎拉人社區，此地也是塔利班主流派系的源頭。（路透社）

隨着阿富汗政權在2021年發生更替，北京也再一次推出了其「鄰國機制」。到8月19日，中國外長王毅和巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）又商談了具體細節。

王毅在鼓勵阿富汗各方加強團結、支持阿富汗打擊恐怖主義，並呼籲中巴使館與阿富汗塔利班保持聯絡後指出，各方應「有序推進涉阿國際合作，各類機制應形成互補，擴大共識，尤其應發揮鄰國獨特作用，推動阿富汗形勢逐步進入良性循環」。庫雷希即席表示願意「儘快搭建涵蓋阿鄰國的多邊協作機制」。考慮到巴基斯坦三軍情報局（ISI）與阿富汗塔利班幾十年的淵源，不願主動干預阿富汗問題的北京也算知人善任。

就各鄰國對阿富汗問題的具體滲透或干預情況來說，伊朗、烏茲別克、土庫曼和塔吉克與恰可以借本國族裔問題，使之與展開了數十年內戰的塔利班形成和解，並最終推動喀布爾改善治理的進程。

伊朗本身擁有巴基斯坦之外的第一大阿富汗流民群體，且因宗教關係與塔利班內外的哈扎拉人有聯絡關係。烏茲別克和塔吉克也容留了阿富汗的相關族裔政治勢力。塔吉克本身也需要與阿富汗塔利班方面商談本國塔利班的滲透事宜。至於中立國土庫曼，該國亦需要繼續說服阿富汗參與連接巴基斯坦、印度等國的跨國基礎設施項目的繼續實施。這使得除北京之外的五國都有與喀布爾直接連通，並推動各方勢力調和進而儘量促成「阿富汗穩局重建」。

畢竟，中國在阿富汗問題上一直強調的原則是「阿人治阿」，「阿人主導，阿人所有」。這一原則的實質是說阿富汗是阿富汗人的，不是任何其他國家的；阿富汗事務最終只能由阿富汗人自己解決，不應由任何其他國家主導。但考慮到阿富汗的「阿人治阿」終究只是理想情況。阿富汗內戰的各派系背後本身就存在着周邊鄰國的滲透，事已至此，北京就需要將阿富汗各鄰國與阿富汗臨時政府推到一處，使之支持阿富汗政府，開展區域合作。並在長期性的人道主義援助之外做點具備突破性的事情。