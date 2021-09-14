加拿大大選｜執政自由黨支持度不足　杜魯多如意算盤難打響

加拿大議會選舉將在9月20日舉行，總理杜魯多（Justin Trudeau）希望藉這次大選取得國會過半數議席，鞏固自由黨執政。但現時民調顯示自由黨僅有微弱優勢，結果可能喪失更多議席。



加拿大總理杜魯多在8月宣布解散國會，提前舉行大選。現屆國會原至2023年才屆滿，杜魯多表示希望爭取新授權，確保選民支持自由黨政府，推行疫後復蘇計劃。

加拿大國會共有338席，政黨需要取得170席才能過半數。杜魯多所屬自由黨現有155席，較最大反對黨保守黨的119席多但未過半數，有分析認為杜魯多希望借抗疫成果爭取民意支持，提早大選爭取過半數議席，鞏固執政。

圖為9月13日，加拿大總理杜魯多與家人出席溫哥華的造勢活動，拉票爭取支持。（Reuters）

不過，正當杜魯多宣布解散國會提早舉行大選之際，加拿大正好迎來第四波的疫情來襲。加拿大每日新增確診患者數由7月全國僅500宗的低點，急升至近日的近5000宗。

保守黨等其他反對黨指責杜魯多破壞國民為抗疫作出的努力，為政治把戲及利益冒險。

加拿大環球新聞（Global News）引述易普索（Ipsos）民調報道，在8月民調顯示有56%的受訪者認為現在不是舉行大選的日子，到9月數字上升至68%。相關的反對聲反映在各黨支持度的民意上，自由黨的支持度裹足不前。

根據加拿大廣播公司新聞（CBC News）的民調，至9月13日，自由黨的支持率有31.9%，僅領先保守黨0.6個百分點。保守黨民意在9月初時一度超前自由黨，但在近日雙方差距收窄，再度逆轉。

外界預料自由黨難以在大選中取得超過170席，一般預料自由黨席數不會增加，甚至喪失少量議席。