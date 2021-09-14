史丹福大學職員聯署批中國行動計劃　中方：濫用國家安全概念反華

9月13日，177名史丹福大學教職員工聯名致函美國司法部，批評特朗普（Donald Trump）政府2018年推出的「中國行動計劃」損害美國科研競爭力。中方14日抨擊道，該計劃實質上是美國反華勢力對華遏制打壓的工具。



在9月14日中國外交部例行記者會上，趙立堅指出，媒體已經曝光所謂的「中國行動計劃」先設辦案指標再查案，如此罔顧司法正義的做法，只會造成冤假錯案。截至2021年3月底，美國司法部「中國行動計劃」的網站公布的所謂典型案件彙編中，沒有一宗涉及知識產權和商業竊密，指控的罪名都是欺詐、不實陳述、瞞報稅款等。

趙立堅表示，美國高校教職員工聯名函再次證明，愈來愈多美國國內人士都認識到，這個所謂的「中國行動計劃」，實質上就是美國反華勢力濫用國家安全概念，對華進行遏制打壓的工具。這一計劃不僅對中美關係造成嚴重傷害，也加劇了美國國內的種族歧視現象，對美國亞裔群體造成嚴重損害。中方敦促美方傾聽美各界的正義呼聲，切實糾正錯誤，停止干擾中美在科技人文等領域的正常交流與合作。

德國之聲9月13日報道稱，美國史丹福大學177名教授學者聯名簽署一封公開信，要求美國司法部終止執行歧視性的「中國行動計劃」。公開信指出，「中國行動計劃」導致針對學術界研究人員的調查和起訴顯着增加，但其中大多數案件與知識產權盜竊或科學、經濟間諜活動無關。這些調查針對華裔研究人員，這一計劃造成的寒蟬效應，使得許多學者不願來美或留在美國。

2018年，時任美國司法部長的塞申斯（Jeff Sessions）發起「中國行動計劃」，內容包括對涉嫌從事商業秘密盜竊和經濟間諜活動的公司和個人展開調查並起訴，應對中國海外投資構成的威脅，反制中國的情報活動和惡意海外影響力活動。