美國「反疫苗派」全家確診4歲女不幸高燒猝死　母親：後悔沒接種

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，且變種病毒來勢洶洶，過去以為比較不容易被感染重症的年輕族群，都逐漸出現死亡案例。近來在美國，就出現一宗染病身亡的幼童案例，且該名死者家長，過去還是個堅決反對疫苗的人。



根據日本媒體「日刊現代」報道，在美國德克薩斯州（Texas）加爾維斯頓（Galveston），一位年僅4歲的女童凱莉（Kali Cook）於7日凌晨2點出現高燒症狀，母親凱拉（Karra）雖然餵她吃藥，但凱莉仍在早上七點過世。後來檢驗出凱莉是得了新冠肺炎，這也是當地第一宗10歲以下染疫身亡的案例。

美國一位4歲女孩染上新冠肺炎疫情身亡，而她的母親因為反對疫苗，因此全家都沒有施打疫苗。（Gofundme圖片）

報道指出，凱拉過去站在反對疫苗的立場，因此全家都沒有施打過疫苗。然而凱拉在6日時發現確診，雖然她自己馬上把自己隔離在一樓，讓其他家庭成員在二樓生活，但顯然已經太遲了。除了自己的愛女身亡之外，他們全家人事後檢查，全都已經染上新冠肺炎。

凱拉對此感到相當後悔，她接受當地報紙採訪時，表示：「我曾是反對派的其中一人，過去反對疫苗。但我現在希望我不曾這麼做過」。而他們因為全家失業，所以付不出凱莉的葬儀費用，目前暫以募資的方式籌措資金。

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