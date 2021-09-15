英國前情報高官：五眼聯盟要阻止中國在科技佔據主導地位

撰文：魏向宇
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英國前國家網絡安全中心（NCSC）負責人馬丁（Ciaran Martin）坦言，「五眼聯盟」的合作與所謂中國網絡攻擊無關，其實是為了應對中國科技的主導地位。

《澳洲金融評論報》9月14日報道，馬丁稱，俄羅斯的網絡攻擊手段較為「老練」，而中國的規模更大。雖然從概念上講很容易應對這些攻擊，但在實際操作中面臨着很大困難。

馬丁稱，俄羅斯和中國之間存在着巨大的反差，這對世界地緣政治有着重大的影響。儘管俄羅斯引發的網絡安全威脅受到了多方關注，但中國試圖改變一切的運作方式，尋求重寫網絡規則，從而建立起自己的技術生態系統，與西方民主制度直接競爭。

西方國家指責中國在網絡上進行惡意攻擊。（Reuters）

馬丁說，中國在建立一種完全不同的技術模式，直接挑戰我們所相信的一切。而俄羅斯根本不會這麼做，其國內只有幾家不錯的反病毒公司，沒有大型科技生態系統，也沒有人試圖改變網絡流量標準。

此外，馬丁還談到了美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭組成的「五眼聯盟」。在馬丁眼裏，「五眼」在安全合作方面是非常有效的，就算成員之間相互競爭也沒關係，因為大家都是資本主義國家。

馬丁表示，實際上，我們非常、非常擅長安全合作，這就是為何我們能一同對抗中國網絡攻擊。其實這與中國網絡攻擊無關，主要是應對中國在技術上的主導地位。這是兩碼子的事。

馬丁在2013年出任隸屬英國外交部的政府通訊總部 （GCHQ）網絡安全負責人；2016年，他推動建立了英國國家網絡安全中心（NCSC）並擔任該機構首任負責人。2020年8月辭職後，他成為了澳洲網絡諮詢公司Cyber CX的全球顧問委員會成員。

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