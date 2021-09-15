Met Gala｜賀錦麗22歲繼女亮相時尚奧斯卡　鮮紅透視裝驚艷全場

被譽為「時尚奧斯卡」的美國大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)周一(13日)舉行，美國副總統賀錦麗(Kamala Harris) 的22歲繼女艾拉 (Ella Emhoff)亦有赴會，一襲英國設計師品牌Stella McCartney的紅色透視裝驚艷全場。



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艾拉 (Ella Emhoff)身穿由Stella McCartney設計的Adidas緊身連衣褲登場，透明上衣飾有紅色亮片，由回收的海洋塑料製成，呈現出旋渦狀圖案。下身是光面寬鬆紅色長褲，腳踏紅色波鞋，再配以卡地亞 (Cartier) 珠寶作點綴。

與艾拉一同到場的是美劇《Ozark》（黑錢勝地）女星茱莉亞加納（Julia Garner），茱莉婭身穿同樣是Stella McCartney設率的銀白色透視裝， 二人看起來猶如火與冰的化身。

22歲的艾拉是賀錦麗丈夫任德龍 (Doug Emhoff) 與前妻所生，艾拉剛從世界著名設計學府帕森設計學院畢業。今年一月艾拉在美國總統宣誓就職禮現身，因風格趣怪人氣急升，不久便簽約美國頂級模特兒公司IMG Models，成爲Kate Moss師妹，與超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）及姬賽兒邦倩（Gisele Bundchen）共事。此次亮相雲集時尚、影視等領域頂尖人物的Met Gala，她一改以往風格，性感型格的造型令人耳目一新。