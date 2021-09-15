新冠肺炎｜中國駐美大使館斥《華盛頓郵報》就溯源問題罔顧事實

中國駐美國大使館9月15日在網站發布寫給《華盛頓郵報》的信件，大使館批評《華盛頓郵報》在1日發表題為《尋找病毒來源》（Hunting the virus origins）的社論文章，稱文章內容罔顧新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源問題的事實。



大使館指，《華盛頓郵報》的文章提及「中國極力阻撓2020年年初的世界衛生組織（WHO）調查，呼籲調查美軍德特里克堡基地（Fort Detrick）實驗室意在轉移視線並刻意隱瞞真相」。大使館批評這種說法罔顧事實，毫無根據。

大使館說，中方已兩次接待世衛專家組赴華展開溯源工作，滿足全部參訪要求，反觀美方卻把溯源大門關得死死的，才是刻意隱瞞真相。

大使館表示，德特里克堡基地實驗室和北卡羅來納大學（University of North Carolina）微生物學家巴里克（Ralph Baric）的團隊疑點重重，更曾發生多宗生物安全事故。中方稱中國人作為疫情的受害者，更有理由問「美方如此堅持實驗室泄漏的說法，難道不應邀請世衛專家前往德特里克堡和北卡羅來納大學調查嗎？難道不應在全球多點多地全面展開溯源工作嗎？」

大使館又指，真正的疫情時間線也未得到應有關注，因為有報道稱，早在中國首次報告新冠肺炎病例前，在包括美國和意大利在內的國家就已出現與新冠肺炎極為相近的病例。