哈里王子回憶錄初稿完成　戴妃前管家：他或鎖定卡米拉爆料

英國《每日郵報》報道，曾長期服侍戴安娜王妃（Princess Diana）的英國王室管家伯勒爾（Paul Burrell）指出，由於出版哈里王子（Prince Harry）回憶錄的出版商希望「出資物有所值」，哈里王子將出版的回憶錄可能將鎖定其父查理斯王子（Prince Charles）配偶卡米拉（Camilla Parker-Bowles），或爆料誰是「王室種族主義者」，而查理斯王子可能因此震怒。
伯勒爾說，「出版商希望出資物有所值，無疑會要求名字和細節」，哈里「可能會指明」王室內部種族主義者的名字。哈里夫婦曾接受美國脫口秀名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）在專訪時說，王室有人討論他們兒子阿奇（Archie）出生後，皮膚會有多黑。
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不過，伯勒爾也表示，他個人認為英國王室沒有任何種族主義者，他在王室工作的10年間，「沒得到任何相關暗示」。
他又認為，哈里可能選擇爆料卡米拉，因為有報道稱她介入查理斯王子和戴安娜王妃的婚姻，最後「取代戴安娜王妃成為查理斯王子的配偶」。
伯勒爾說：「我懷疑哈里準備爆料卡米拉，他也說過他很喜歡英國王室劇集《王冠》（The Crown），某種程度上描繪卡米拉是『邪惡的繼母』。如果他真這麼做，那查理斯王子會暴怒。」
目前哈里王子的回憶錄初稿已經完成，預計在今年10月交稿，並預計將於明年年底出版。
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