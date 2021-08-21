Dyson｜被中國人買成首富　英女王也愛它　戴森憑什麼賣這麼貴

世界上有兩種貴，一種是物超所值，一種是無可替代，戴森顯然屬於第二種。吸塵機5000多、風扇3000多、捲髮棒3000多、吹風機3000多……戴森以高於市場的價格俘獲着消費者的心，不斷刷新着消費者對家電價格的認知。



01 戴森：被中國人買成首富

71歲的創始人詹姆斯．戴森（James Dyson）由於戴森品牌在全球的熱銷，2019年以138億美元的淨資產榮登英國首富寶座，也成為了目前世界上最有錢的一位發明家。戴森公司表示，2018年的收益達到11億英鎊、約合14億美元，高於2017年的10億美元。公司表示，利潤的提升主要是受到新發產品需求的推動。該公司在亞洲的業務不斷增長。目前，亞洲業務已經佔到戴森總利潤的50％。

是不是想到了什麼？很多網友戲稱「戴森被中國人買成首富」。戴森最大的利潤就是來自中國，中國消費者為其貢獻了超70%的收入，每年依靠高價的吸塵機、吹風機，戴森公司每年都從中國賺上百億的財產。所以不得不讓人反思，戴森你憑什麼賣這麼好？賣這麼貴？

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02 獨特的戰略定制：顛覆

沒錯，戴森之所以賣這麼貴，最重要的戰略就是顛覆。詹姆斯．戴森曾在一場採訪中曾分享了自己成功的秘訣，就是發現別人忽略的使用痛點，並花精力去解決它們，這就是戴森在產品端進行的顛覆。都說戴森是家電圈的蘋果，詹姆斯．戴森是家電圈的喬布斯，其實兩者之間的共同性有很多：一是產品驅動，二是設計很強，三是價格都不便宜。

在過去的幾十年裏，戴森幾乎所有的產品都是在存量市場中做增量，通過挖掘存量市場的用戶痛點，去革新設計和技術來完善用戶體驗。簡單來說，就是戴森將別人忽略的點做到了極致。同樣的產品，戴森賣這麼貴，還有人買單，詹姆斯．戴森的回答是：你覺得一個讓你欲罷不能的痛點值多少錢？在追求極致性價比的同時，人們對於產品的使用痛點一直都存在，而戴森的出現恰好滿足了消費者對高品質生活的追求。

就拿戴森吸塵機來說，上世紀90年代，英國的吸塵機市場完全成熟，吸塵機已經走入家家戶戶，40%的市場被兩大主要生產商胡佛（Hoover）和伊萊克斯（Electrolux）佔據。品牌方為了銷售吸塵機的耗材塵袋賺取利潤，遲遲沒有解決袋式吸塵機防塵網容易被堵塞造成吸力減弱的問題。這個問題並非無解，只要能發明一款沒有塵袋的吸塵機就能讓問題迎刃而解。實際上，詹姆斯．戴森也是這樣做的，並獲得了巨大的成功。戴森靠着極具創新力的產品，一直都是行業的顛覆者，讓人們實現了技術改變生活的轉變。

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03 堅持技術為先：把一顆摩打做到了極致

一顆小小的摩打讓戴森年賺百億，要問這顆摩打的價值，戴森的回答是：3.5億英鎊。全球領先的摩打技術是戴森最核心的競爭力，僅摩打方面戴森在全球就擁有1000多項專利。自1999年以來，戴森在數碼摩打的設計、開發和製造方面就投入超過3.5億英鎊，數碼摩打的總生產量超過5000萬台。可以說在過往的四十多年裏，戴森把自身的摩打技術磨練到了極致。戴森幾乎每一款產品都離不開自研摩打的支持。從無繩吸塵機到吹風機再到空氣淨化風扇、乾手器等等，每一款產品的核心都是高速摩打，而且每一款摩打幾乎都是為迎合產品需求而獨立研發的。

可以說戴森的成功是建立在摩打之上的，2004 年，戴森推出了第一代數碼摩打 V1，並開始運用在乾手器上；5 年後的 V2 摩打則加快了吸塵機領域的革新。之後，又推出了V6、V7、V8、V9、V10、V11摩打。 V2數碼摩打將體積做到了只有一代摩打的三分之一，同時功率達到了200瓦，為戴森第一台手持真空吸塵機DC30提供了源動力；而V9數碼摩打則是戴森迄今最小、最輕的，它也是專門為戴森supersonic吹風機打造的產品。

04 酒香也怕巷子深 再好的產品也需要讓用戶看到才行

如果說顛覆是戴森對行業做的初步認知，那找到核心用戶就是戴森踏入市場的重要環節。不論是吸塵機、吹風機還是捲髮棒，戴森在上市的時候就找准了用戶群體，「她經濟」的發展，讓戴森順勢而為。家電界的蘋果 戴森這麼貴為何還是有人買單？

女性群體就是戴森營銷的方向，年輕女性消費特徵呈現「悅人」到「悅己」的轉變，以前，科技產品大多數是和男性掛鉤的，但是戴森的出現填補了女性科技產品的空白，高昂的價格、極致的體驗，讓其成為優雅和高貴的代名詞。當然，這其中也不得不服戴森營銷做的好，戴森在英國受到追捧，一個很重要的原因是英女王伊利沙伯二世也是戴森的粉絲，戴森吸塵機甚至成為了英國白金漢宮的御用吸塵機。

在中國，還記得戴森捲髮棒上市的時候，網媒、微博、公眾號上的科技類賬號第一時間發布了該消息。緊接着，一些種草號轉發評論，逐漸引爆話題，營銷號的擴散，讓戴森捲髮棒從直男科技圈紅到女性時尚圈，電商平台天貓京東也加足馬力，開啟了限量預售，上線就被搶空。同時，利用更多的網紅博主、大V的軟文推廣，這樣能夠達到精準投放的效果，每一個博主、大V的粉絲群體都有自己的固有特性。根據不同的需求，就能做出相應的營銷手段。

05 戴森帶來的附加價值

戴森一直都在為用戶傳達一種理念，使用戴森產品是對高品質生活的追求；人們不是在為產品買單，而是在為一種生活方式買單。戴森的產品在滿足剛需以外，還着重於關注產品設計方面的非剛需。戴森推出的產品，一是跟它高端產品的形像做匹配，二是要滿足用戶群體的消費者對於高端產品的心理需求，既然我都花了大價錢來買你家的產品了，這個產品一定是要好看的。

同時，對於用戶來說，在分享或者討論產品時，都希望是能代表自己形像以及生活追求的東西，所以我們一般會分享一些看起來比較高端大氣上檔次的東西。而戴森的產品面向的都是高端用戶，並且產品足夠標新立異，這些特性完美符合了用戶想要通過分享而獲得的那種優越感以及滿足感。所以它能夠得到低成本卻自發性的傳播，實現了用戶的自增長。戴森品牌塑造的成功之處在於：通過自上而下，從精英階層到普通大眾的口碑傳播，讓戴森的產品擁有輕奢屬性，並且消費者願意為此買單。

戴森貴嗎？戴森好嗎？相信你會說出肯定的回答，總體來說，戴森的貴是有一定技術支撐的，不要刻意的宣傳，也沒必要妖魔化，如果你負擔得起，又對戴森的功能有需要，買它確實能給你帶來意想不到的驚喜。要知道，貴，從來都不是戴森的缺點。至於他為什麼賣這麼貴：科技的創新者、行業的顛覆者，理應得到更高的溢價。

06 戴森最值得購買的產品推薦

1、戴森無線吸塵機：吸塵機說是戴森最值得買的產品一點不為過，戴森一直在顛覆吸塵機行業，至於產品如何買，根據自己的預算即可：戴森最新款的產品V15，吸力達到230AW；V12屬於輕量款，吸力達到150AW。戴森不同型號最大的不同就是吸力和續航的差別，當然不同系列裏面也存在輕量版的設計。當然你也可以選擇價位稍低一點的產品。

2、戴森掃地機器人：隨着懶人經濟的發展，掃地機器人確實能為你解決不少清潔的問題，但是這裏需要明確一點，徹底解放雙手掃地機器人還做不到。戴森掃地機器人最大的有點就是吸力大，360 Heurist的吸力接近於V11檔位的安靜模式下的吸力，當然APP端的功能和國內的產品相比還有待優化，追求大吸力，不在意APP端的體驗的用戶可以買。

3、戴森吹風機：吹風機對於戴森來說就是一個從0開始的行業，戴森融入市場的方式選擇了顛覆這個行業，的確戴森吹風機無論是造型還是技術，對於這個行業而言都是顛覆的。採用的V9數碼摩打則是戴森迄今最小、最輕的。戴森吹風機我覺得還是非常值得的，當然這個值得是僅限於「有預算」的用戶而言。

4、戴森捲髮棒：我覺得相對於吹風機而言，這款產品並沒有那麼的剛需，畢竟捲髮需求不是每個女生都需要的，所以從需求上來看，這款產品勢必不會復制吹風機銷量席捲全球的成績。比較有意思的是，這個捲髮棒兼顧了吹風機的功能，如果你是一個追求多功能的女孩子，這款產品被選擇的機率要大於吹風機一些。

5、戴森無葉風扇：無葉風扇最大的優勢就是使用更安全、吹風更柔和，它屬於改善型產品，適合有吹風或者空氣循環需求的高端人群，對於普通人來說，還是那句話，戴森沒那麼的神奇，選擇適合自己收入範圍內的產品是最合理的。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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