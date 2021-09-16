《時代》雜誌公布百大影響力人物榜　哈里王子夫婦成封面人物

《時代》雜誌（Time）9月15日公布2021年百大影響力人物榜，英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan Markle）成為本年度封面人物。美國現任正副總統拜登（Joe Biden）、賀錦麗（Kamala Harris）、上任總統特朗普（Donald Trump）及中國國家主席習近平等都榜上有名。



《時代》網站刊登哈里王子夫婦的好友、米芝蓮星級大廚兼慈善組織世界中央廚房（World Central Kitchen）創辦人安德烈斯（José Andrés）的撰文，形容哈里夫婦沒有沉迷於財富和名譽，而是為人道主義及女權鍥而不捨，並富同情心，為無發言權的人發聲。

"In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle," writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/2Cg39BKj1B pic.twitter.com/FhFmAW9UH1 — TIME (@TIME) September 15, 2021

除了哈里夫婦，2021年的最具影響力的領袖包括拜登、賀錦麗、特朗普、習近平、美國共和黨眾議院第三號人物利茲切尼（Liz Cheney）、以色列總理貝內特（Naftali Bennett）、意大利總理德拉奇（Mario Draghi）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、伊朗新總統萊希（Ebrahim Raisi）、世貿（WTO）總幹事伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala），以及阿富汗塔利班（Taliban）第二號人物巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）等。

圖為8月26日美國副總統賀錦麗在離開越南返回美國前，於河內主持記者會。（Reuters）

美國「體操女王」上榜

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny）、日本網球員大坂直美、美國體操奧運選手比拉絲（Simone Biles）、《浪跡天地》（Nomadland）金像及金球最佳導演趙婷（Chloé Zhao）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、奧斯卡影后琦溫絲莉（Kate Winslet）、以及日前獲父親正式申請放棄監護權的樂壇天后Britnet Spears等名人都在名單之中。

美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）在奧運突然因心理問題而退賽，令大眾關注精神及心理健康。（Getty Images）

另外比拉絲同日與另外3名體操選手現身美國參議院司法委員會聽證會，指控聯邦調查局（FBI）及體操協會官員失職，導致體操隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵事件一直遭到忽視。FBI局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）在會上承認調查員的行為不可接受，因此向受害者致歉，並稱其中一名涉事調查員已被辭退。