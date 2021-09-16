英國改組內閣　約翰遜：將從疫情重建得更好

英國首相約翰遜（Boris Johnson）9月15日宣布改組改閣，國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）接替藍韜文（Dominic Raab）出任外交大臣，成為保守黨首位女外相。唐寧街稱，改組內閣的目標是要從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重建得更好。



The Cabinet I have appointed today will work tirelessly to unite and level up the whole country.



We will build back better from the pandemic and deliver on your priorities.



Now let’s get on with the job. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 15, 2021

約翰遜表示，他任命的內閣將努力不懈團結和提升整個國家，承諾將從疫情重建得更好，並實現國民考慮的優先事項。

2019年，約翰遜帶領保守黨取得自前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）以來最大選舉勝仗。當時，結束地區不平等是他的主要政綱。但疫情等問題後來成為約翰遜政府的首要工作。

路透社報道，保守黨有人認為，改組內閣有助確保約翰遜政府的加稅計劃能夠取得黨內支持。加稅計劃被斥對收入最少的人士影響最大。