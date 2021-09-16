英國改組內閣　約翰遜：將從疫情重建得更好

英國首相約翰遜（Boris Johnson）9月15日宣布改組改閣，國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）接替藍韜文（Dominic Raab）出任外交大臣，成為保守黨首位女外相。唐寧街稱，改組內閣的目標是要從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重建得更好。
The Cabinet I have appointed today will work tirelessly to unite and level up the whole country.— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 15, 2021
We will build back better from the pandemic and deliver on your priorities.
Now let’s get on with the job.
約翰遜表示，他任命的內閣將努力不懈團結和提升整個國家，承諾將從疫情重建得更好，並實現國民考慮的優先事項。
2019年，約翰遜帶領保守黨取得自前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）以來最大選舉勝仗。當時，結束地區不平等是他的主要政綱。但疫情等問題後來成為約翰遜政府的首要工作。
路透社報道，保守黨有人認為，改組內閣有助確保約翰遜政府的加稅計劃能夠取得黨內支持。加稅計劃被斥對收入最少的人士影響最大。