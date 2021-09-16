英國歷來第二位女外相誕生　卓慧思主張對華強硬

英國首相約翰遜（Boris Johnson）9月15日任命卓慧思（Liz Truss）出任外交大臣。繼工黨的貝嘉晴（Margaret Beckett）之後，卓慧思成為英國歷史第二位女外相。過去兩年擔任國際貿易大臣的她提倡調整對印度太平洋地區的經濟和外交戰略，並力爭加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。



現年46歲的卓慧思於牛津（Oxford）出生，後來入讀牛津大學，修讀哲學、政治和經濟，並積極參與學生政治活動。父母是左翼支持者，卓慧思曾加入自由民主黨，但之後改投保守黨。畢業之後，她擔任會計師，但始終心繫西敏宮。

2001年和2005年，卓慧思代表保守黨出戰大選，但失敗而回。2010年，她終於當選國會議員。2012年，只有兩年國會經驗的她加入政府，出任教育大臣。她其後於卡梅倫政府擔任環保大臣，並於文翠珊政府先後出任司法大臣和財政部首席秘書。約翰遜則任命她出任國際貿易大臣，並成功與日本和澳洲簽署貿易協議，為進入後脫歐時代的英國開拓貿易出路。

圖為2020年9月22日，英國國際貿易大臣卓慧思抵達位於倫敦的外交和英聯邦事務部出席內閣會議。（Getty）

身為外交大臣，卓慧思的觀點將主宰英國未來一段時間的外交政策。其中就對華關係而言，她曾經呼籲強硬應對中國，並稱世界貿易組織應該拒絕視中國為發展中國家。她說：「世貿成立的時候中國經濟規模只有美國的10%」，「中國仍然自稱是發展中國家，這是很荒謬。」她認為，中國部份行為削弱對全球貿易體制的信任，呼籲其他國家壓制國企不公平補貼。

對於與英國保持「特殊關係」的美國，卓慧思雖然未能成功簽署貿易協議，但有份與美國談判，緩解飛機補貼貿易糾紛和撤銷美國對英國部份關稅。

本身是留歐派的卓慧思於脫歐公投之後改變主意。她認為，英國應該利用脫歐這個機會進行經濟轉型，英國公司必須做更多，善用脫歐開啟的新出口路線。