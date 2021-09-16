英國改組內閣　約翰遜目的為「疫後重建」

英國內閣迎來一次地震，約翰遜（Boris Johnson）9月15日決定重組內閣及高級官員。有評論認為約翰遜的目的是要改變政府管治團隊，且施政方向由「危機處理」轉變為專注疫後與脫歐後經濟重建。



在這次的重組中，最受觸目的是外相藍韜文（Dominic Raab）。藍韜文由外相調任司法大臣，並被委任副首相一職。儘管始作俑者是美國而非英國，藍韜文在阿富汗撤軍一事仍備受指責，這次調任被視為是降職，同時擔任副首相只是頭銜。

圖為9月15日，藍韜文步出英國首相府。藍韜文被改任司法大臣，並被委任副首相一職。（Reuters）

教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）被撤換，改由扎哈維（Nadhim Zahawi）接任。韋廉信被多次批評在疫情期間處理問題不力，其中以2020年取消考試事件最為嚴重。英國高級程度會考因疫情取消，考生成績改以統一公式調整，導致大量應屆畢業生成績評分降低，引發爭議。大量學生及家長上街示威，最終迫使重新評核考生成績。

房屋大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）因2020年的倫敦金絲雀碼頭住宅區特批項目爭議，及寬鬆房屋建設限制的提議不被黨內部分人士歡迎，與韋廉信同被撤職。房屋大臣改由蘭卡斯特公爵領地事務大臣兼內閣辦公室事務大臣高文浩（Michael Gove）擔任。

專注疫後與脫歐後的經濟重建

這次改組有一個明確的主題：教育、住房及司法機構，因此改組被視為是政府施政方向的轉變。在過去一年半裏英國面臨新冠疫情的威脅，政府忙於處理危機，今天英國已疫情已逐漸平穩，改組內閣的目的，是為專注疫後與脫歐後的經濟重建。

圖為9月15日，在唐寧街的高文浩。高文浩被委任房屋大臣。（Reuters）

新政府班子要即時面對的種種問題。扎哈維先前擔任疫苗大臣，在推動疫苗接種給人留下了深刻印象，他就任教育大臣後，首個任務就是要爭取更多的教育預算。韋廉信在離職前目標是要籌集150億英鎊預算支援學校，但目前僅分配了30億英鎊，院校表示在秋季開課前還需要58億英鎊的支助。

接任高文浩，擔任蘭卡斯特公爵領地事務大臣的柏建熙（Stephen Barclay）表示，他們的目的是要進行改革：「我們有一個很大的議程，需要透過政府推動，確保能夠在疫情過後進行改革與升級。」