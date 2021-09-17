澳英美聯盟防衛協議達成「一炮三響」惹怒3國︱國際晨報

澳洲、英國和美國9月15日達成澳英美聯盟（AUKUS）防衛協議，為澳洲引入核動力潛艇，加強它們在印太地區的勢力。它標誌後脫歐時代的英國加入印太戰略，也被認為是3國回應中國影響力的舉動。



美國總統拜登（Joe Biden）15日形容，達成新協定是向盟友投資。

澳英美的新聯盟卻令盟友法國不滿。法國海軍集團（Naval Group）原本會負責建造澳洲下一代潛艇，但合約因AUKUS取消。法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）16日稱對此事感到極度憤怒，又批評美國將歐洲盟友排除在外的做法。

中國9月16日亦批評AUKUS損害地區和平與穩定。水底作戰被指是北京的致命弱點，AUKUS協助澳洲建造核動力潛艇對美國和盟友有幫助。即使澳洲總理莫里森（Scott Morrison）再度向中國喊話，公開邀請中國國家主席習近平進行會談，協定勢力令中澳關係惡化。

澳洲此舉亦令新西蘭不滿。威靈頓政府16日稱不會允許澳洲核動力潛艇進入領海。

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意圖淡化協議對中國直接挑戰色彩的，還有英國。英國防相華禮仕（Ben Wallace）16日稱新核潛艇協定並非預示西方與中國搞冷戰。

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