泰國居留｜瞄準高收入人士　批10年居留簽證　稅率與公民看齊

疫情重創經濟，泰國振興措施9月14日經內閣批准，將針對高收入的外國專業人才，推出享有簽證和稅收等禮遇措施，預計將吸引100萬的高收入外派人士長居泰國。泰國政府希望能藉此增加當地投資，改善當地因新冠肺炎（COVID-19）疫情遭重創的經濟。



根據《曼谷郵報》報道，泰國政府發言人塔納功（Tanakorn Wangboonkongchana）14日表示，這些新推出的禮遇措施，包括本人及配偶與小孩的10年長期居留簽證、與泰國公民享有相同稅率、海外收入免繳稅，土地和不動產擁有權等。

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塔納功表示，政府預計從明年（2022年）開始後的未來五年間，將可以吸引超過100萬名外派人士長居泰國，「政府估計這些外國人士在泰國居住及工作期間，每人年花費約100萬泰銖（約23.4萬港元），按此未來5年（外國人士花費）將達到1萬億泰銖（2,340億港元）。」

此外，塔納功提到，新措施預計可以吸引約9萬名的外國人士在泰國投資8000億泰銖，有望增加2700億泰銖的稅收。

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鎖定4類高收入人士

這項新措施預計吸引四類族群，第一類是經常旅遊各國的富有人士，這類人士要透過外商直接投資（FDI）或房地產投資達50萬美元，加上過去2年的年收入達8萬美元、擁有資產最低100萬美元、健康保險保額達10萬美元等條件才能申請。

第二類是富有的退休人士，只要年滿50歲，透過外商直接投資（FDI）或房地產投至少25萬美元，加上每人年收入達4萬美元、健康保險保額達10萬美元等條件才能申請。

第三類則是可以在泰國工作的專業人士，這群外國人士的雇主在海外，但有興趣在泰國居住遠端工作。塔納功表示，這群人預期將是數位遊牧民族（Digital Nomads）或是即將大型企業中即將退休的員工。

至於第四類則是高技術專業人士，包括大學講師等其他政府設立目標產業工作者。塔納功說，這一類人要申請簽證，必須要有5年以上工作經驗、年收入至少達4萬美元、健康保險保額達10萬美元。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】