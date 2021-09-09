泰國旅遊十月逐步續重啟　曼谷清邁有望迎客　打2針入境免隔離

泰國疫情儘管仍每日確診破萬例，但經濟考量，政府預計10月1日起將重新開放清邁、芭達雅、七岩及華欣等觀光熱點，希望隨着當地疫苗接種率的提升，能有助國際旅客重返泰國旅遊，重振疫後經濟；至於首都曼谷也計劃於11月1日重新開放。



仿照布吉島沙盒 重啟納入更多熱門地點

早前總理巴育喊出10月開放，眼看期限將至，根據《曼谷郵報》報導，泰國旅遊與體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，從10月1日預計會重新開放部分清邁地區，包括Muang區、Mae Rim區、Mae Tang區及Doi Tao區；此外也會開放芭堤雅、七岩及華欣。

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具體開放措施將仿照目前正在施行的布吉島沙盒計劃（Phuket Sandbox），只開放完整接種過兩劑疫苗的旅客入境。該項重啟計劃將提交給疫情中心（CCSA）等候批准。曼谷也在這一波重啟名單內，但開放日期為11月1日較其他地區更晚。雖然本月底曼谷預計有70%的民眾完整接種過疫苗，但周圍地區的接種率仍落後，要都達到70%恐怕要等到10月底。當局表示，包括清萊、象島（Koh Chang）及閣骨島（Koh Kood）等更多旅遊熱門地點，也有望從10月中旬開始全面開放遊客觀光。

重啟關鍵：接種率七成

旅遊業復甦現在成為泰國最重要的課題，因為在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐前，觀光業貢獻了泰國1/5的國內生產毛額（GDP）。包括新加坡、印尼及菲律賓等國也正調整政策，希望能兼顧國內的防疫和經濟。泰國重新開放的標準是當地人的疫苗接種率必須達到70%，布吉島率先達到這個目標，並於今年7月重新開放，8月更擴展到其他鄰近島嶼。

泰國當局表示，布吉島沙盒計劃很成功，預計在全國各地複製這個模式。布吉島當地官員則表示，過去兩個月有2萬6000名外國旅客造訪布吉島，創造了16億泰銖的觀光收入，儘管當地本土案例有增加，但只有不到1%的旅客被驗出陽性。泰國目前有14%人口完整接種過兩劑疫苗，有35%人口已經接種過第一劑疫苗。衛生部官員表示，隨着疫苗供應量增加，接種率預計將會再提升。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】