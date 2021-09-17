澳英美聯盟陰霾之下　拜登仍存與華對話之意

雖然澳英美聯盟（AUKUS）的出台震動大西洋西岸，被指指向中國引發冷戰圍堵式軍備競賽，以至核擴散，不過此前兩天，美國總統拜登（Joe Biden）主要應對中國或中美關係議題時，依然表達了對話的意願。

他先是9月14日否認自己提議舉行中美元首峰會遭中國國家主席習近平拒絕，稱相關報道「不實」，之後又於9月15日力挺和中國軍方兩次秘密通電的參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley），稱自己對米利將軍很有信心。



這兩條有關「中美溝通」的新聞在美國國內引發很多疑慮。為了有效回應相關指控，拜登政府動員了整個國安會。從白宮、國務院，到軍方，都積極表態，捍衛民主黨政府立場。

比如，針對英國《金融時報》有關中方拒絕美國舉行元首會晤要求的「獨家報道」，白宮國安顧問沙利文9月14日發布聲明，強調報道並沒有準確反映拜登總統和習近平的通話。白宮發言人普薩基（ Jen Psaki）也表示，兩位領導人討論瞭如何繼續保持溝通，但相關報道並不屬實。

針對米利密電北京引發的爭議，白宮發言人普薩基（ Jen Psaki）在例行記者會上表示：「總統對他的領導力、他的愛國主義和他對我們的憲法的忠誠度有完全的信心。」

拜登15日表態當日，米利也正式做出回應。米利稱，他與中國將軍李作成的通話是他正常職責的一部分。據了解，米利2020年10月份的第一通和北京軍方的電話還諮商了時任國防部長埃斯珀（Mark Esper）。

同時，米利發言人巴特勒 (Dave Butler) 在一份聲明中提到，米利參謀長定期與中俄等世界各國國防部長進行溝通，通話符合這些職責和責任，傳達保證，以保持戰略穩定。而且，所有通話都有相關人員在現場協調溝通，包括來自國務院和國防部的人員。通話內容也已和美國情報機構分享。

和中國軍方兩次秘密通話的美國將軍米利：

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從拜登及其團隊回應的策略來看，他們並不希望將因為媒體的爆料而影響自己的對華佈局。比如，英國媒體有關「習近平拒絕拜登會面請求」的爆料對拜登有一定的傷害性。該媒體報道引述的消息人士多達8位，而且有3位消息人士稱，北京拒絕後，美國官方非常失望。

這無疑會將拜登政府置於非常被動的輿論境地，很容易被視為向北京示軟。更有意思的是，英國路透社也引述消息人士的話說，《金融時報》的報道是準確的。所以，拜登團隊不得不做出正式回應，尤其是沙利文的聲明。

而拜登團隊力挺米利，一方面是認為他在國家選舉年混亂時刻做出了正確的選擇，履行了軍人的職責；另一方面也是出於回擊特朗普和右翼政客的政治指控。比如，蓬佩奧（Mike Pompeo）擔任國務卿期間曾告訴米利，「特朗普處於一個非常黑暗的地方」，但對於米利此次被曝光的和中國軍方的通話，蓬佩奧強調自己並不知情，稱米利是「瘋子」。

而米利之所以和北京秘密通電，且雙方都有15人在場，很大一個原因就是特朗普的不穩定性。應當說，米利的決定受到軍方和國安系統的很多人的支持。前國安顧問博爾頓（John Bolton）9月15日也稱讚米利的做法。蓬佩奧現在批評完全是為了迎合極端右翼輿論。

拜登支持米利，也說明拜登支持和中國軍方開展幕後溝通，以此避免雙方因為誤判而爆發衝突。

這兩條新聞，加上拜登團隊兩天的辯護之詞，都能體現拜登和中國對話的意願。前者是強調元首級別或領導人級別的會晤，後者則是強調兩軍私下的溝通與協調。應當說，這兩種溝通方式，都符合拜登所說的「負責任管控」中美關係的利益訴求。只不過，澳英美聯盟引來的後續震盪會否影響此溝通路向卻是另一回事。