上合峰會｜聚焦阿富汗局勢　中俄表態有深意

上海合作組織成員國元首17日簽署了杜尚別宣言，此次峰會聚焦阿富汗局勢，習近平不點名批評美國，普京回應是否承認新的塔利班政府，而東道主對塔利班態度頗為複雜。



2021年9月17日，中國國家主席習近平在北京以視像方式出席上合組織成員國元首理事會第21次會議並發表講話（新華社）

綜合媒體9月18日報道，上合組織成員國元首理事會第二十一次會議在塔吉克斯坦首都杜尚別舉行。本次上合峰會不僅實現擴員並推出會歌，還首次與俄羅斯主導的集體安全條約組織（以下簡稱「集安組織」）舉行了聯席峰會，共商備受關注的阿富汗局勢走向問題。

據俄羅斯衛星通訊社17日消息，上合組織成員國元首當天簽署了30項成果文件，其中包括上合組織成立20周年杜尚別宣言、《2022年至2024年上合組織成員國打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義合作綱要》、《2018年至2023年上合組織成員國禁毒戰略落實行動計劃》、《2022年至2023年上合組織成員國保障國際訊息安全合作計劃》，以及啟動接納伊朗加入上合組織程序，授予卡塔爾、埃及和沙特上合組織對話夥伴地位等文件。

習近平不點名批評美國

上合和集安組織幾乎包含了所有阿富汗的周邊鄰國，分別作為這兩個組織的主導國家，中國和俄羅斯的表態備受關注。

中國外交部網站17日刊出習近平在上海合作組織成員國元首理事會第二十一次會議上的講話（全文）。習近平提出的五點建議中有兩點似乎若有所指，他強調要堅定製度自信，絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教，堅定支持各國探索適合本國國情的發展道路和治理模式。要支持各自平穩推進國內選舉等重要政治議程，絕不允許外部勢力以任何藉口干涉地區國家內政，把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。

習近平還強調，「一時強弱在於力，千秋勝負在於理。」解決國際上的事情，不能從所謂「實力地位」出發，推行霸權、霸道、霸凌，應該以聯合國憲章宗旨和原則為遵循，堅持共商共建共享。要踐行真正的多邊主義，反對打着所謂「規則」旗號破壞國際秩序、製造對抗和分裂的行徑。要恪守互利共贏的合作觀，拆除割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘，營造包容普惠的發展前景。

中國外交部和國防部網站同時刊發習近平出席上合組織和集體組織阿富汗問題聯合峰會時提出的三點意見建議。第一，推動阿富汗局勢儘快平穩過渡，支持阿富汗國內各方通過對話協商早日達成包容性政治安排。第二，同阿富汗開展接觸對話。引導推動阿富汗新的政權架構更加開放包容，奉行温和穩健的內外政策。第三，幫助阿富汗人民渡過難關。中方已宣佈儘快發運一批緊急援助物資，並將持續提供更多力所能及的幫助。

普京回應是否承認阿新政府

俄羅斯衛星通訊社報道稱，普京在會上表示，由莫斯科和北京領導的上合組織必須將自己強調是塔利班的合作夥伴。他還稱，需要考慮到阿富汗局勢加劇和美軍撤離之後的風險，共同商定路線。必須動用上合組織的實力，阻止來自阿富汗的恐怖主義、販毒和極端主義，必須促使阿富汗當局履行其承諾。

2021年9月17日，俄羅斯總統普京以視像方式出席上合組織峰會（AP）

普京表示，上合組織以及集安組織成員國有關是否承認阿富汗新政府的立場應該得到商議：「至於承認（塔利班政權），我同意那些就此表態的人，需要商議我們對該問題的立場。」

普京還稱，美國和北約在阿富汗存在多年，造成沉重後果並對此有直接責任，應當承擔阿富汗重建的主要支出。

有報道稱，上海合作組織匯集了印度、中國、俄羅斯和幾個中亞國家，其目的是為了制衡美國的影響力，即使其具體行動仍然有限。