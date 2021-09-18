上合峰會｜達蘇7月恐襲9中國人被殺　巴基斯坦總理稱將追究

當地時間9月17日，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）在上海合作組織杜尚別峰會期間，同現場與會的中國國家主席習近平、中國國務委員兼外長王毅交談。



伊姆蘭汗高度評價巴中全天候戰略合作夥伴關係取得的重要進展，感謝中國為巴基斯坦戰勝疫情、恢復經濟提供及時有效的幫助。

他強調巴中友誼歷經國際風雲考驗，任何勢力都無法撼動，巴方深化巴中全方位合作的意志堅定不移，不懼任何外部壓力。巴方將嚴懲達蘇恐襲事件的肇事者，盡全力保護在巴中國公民的安全，堅定推進造福巴人民的巴中經濟走廊建設。

7月14日上午，中國企業承建的開普省達蘇水電站項目接車職員巴士前往施工現場途中發生爆炸，9名中方人員及4名巴基斯坦人員遇難。這是一宗恐怖襲擊。巴基斯坦稱襲擊者所屬網絡有印度和阿富汗情報部門的支持。印度外交部8月13日否認涉案。

王毅表示，中巴兩國一貫相互理解、相互信任、相互支持，兩國全天候戰略伙伴關係堅如磐石，紮根於兩國人民心中。中方將堅定支持巴方奉行的內外政策，支持巴方維護國家主權和民族尊嚴，支持巴方在國際和地區事務中發揮更重要作用。

雙方明確，中巴經濟走廊聯委會第10次會議將於9月下旬舉行，中巴經貿聯委會第15次會議也將於10月份舉行。

姆蘭汗還向王毅介紹了巴方關於阿富汗問題的立場。雙方同意，在阿富汗局勢出現重大轉變的歷史關頭，進一步加強中巴雙方的戰略協調，共同為穩定阿富汗局勢、打擊恐怖主義、維護地區和平發揮積極作用。