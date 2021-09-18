澳英美聯盟｜法國指澳洲犯下極大外交錯誤

澳洲取消向法國訂購潛艇的合約後，引來巴黎政府極度不滿，法國駐澳洲大使泰博（Jean-Pierre Thebault）9月18日在坎培拉表示，澳洲犯下極大的外交錯誤。



泰博向記者表示「我想這是個極大錯誤，對合作夥伴關係的處理非常非常糟糕，因為這不單是合約，是一種應該建立在信任、互相理解和真誠基礎上的夥伴關係。」

圖為法國駐澳洲大使泰博9月18日抵達悉尼機場（Reuters）

據俄羅斯衛星通訊社報道，法國外交部主管歐洲事務的國務秘書博納（Clement Beaune）接受法國的電視台訪問時稱，澳洲撕毀潛艇合約，不僅是動搖法國，也是動搖整個歐洲的信心，「我不知道我們現在如何能夠信任我們的澳洲夥伴。」

澳洲、英國和美國9月15日宣布組成新的軍事聯盟，達成澳英美聯盟（AUKUS）防衛協議，澳洲並決定取消向法國訂購潛艇，此舉觸怒巴黎政府，法國外交部已在9月17日宣布召回駐美國及澳洲大使，就事件諮詢意見。

美國和澳洲9月17日和18日分別表示，對法國宣布召回大使感到遺憾，並稱希望繼續與巴黎接觸。