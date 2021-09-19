加拿大大選｜杜魯多呼籲集中票源　憂同為左翼新民黨成功「鎅票」

加拿大選舉即將在9月21日舉行，各黨爭取最後機會衝刺。總理兼執政自由黨代表杜魯多（Justin Trudeau）及保守黨的奧圖爾（Erin O'Toole）均呼籲支持者集中票源，避免分散往競爭黨派上。



杜魯多9月18日前往安大略省的奧羅拉（Aurora）出席拉票活動，表示道這次選舉是自由黨與保守黨之爭：「不管新民主黨在說什麼，這是一場關乎加拿大會否擁有一個進步派政府的選舉。」

根據加拿大廣播公司（CBC）民調，自由黨支持度為31.6%，僅領先保守黨0.5百分點。同屬左翼的新民主黨支持度有20.1%，成為自由黨的最大「鎅票」原因。而保守黨競爭對手，極右加拿大人民黨（People's Party）支持度則有6.5%。

圖為9月17日，新斯科舍省哈利法克斯，新民主黨代表駔勉誠正出席拉票活動。（Reuters）

儘管人民黨的支持度遠比新民主黨低，但在選情緊湊下，保守黨同樣希望挽回右翼選民票數。特別在自由黨及保守黨都鼓勵民眾接種新冠疫苗下，反對強制接種及封城抗疫的人民黨獲得了一定的呼聲支持，這可能在部分選區分薄保守黨票數讓自由黨勝出。

奧圖爾表示，若自由黨取得勝利，所有杜魯多帶來的不利前景只會變得更糟，並說明「反對自由黨的唯一選擇就是投票予保守黨」。

杜魯多在8月宣布解散國會提早大選，外界分析認為杜魯多希望透過大選，力爭支持奪回國會大多數議席。但按目前民意所得，相信即使自由黨勝出選舉，亦無辦法奪得較現在更多的議席，繼續擔任少數派政府。