加拿大大選｜民調：執政自由黨支持度落後對手保守黨1個百分點

加拿大9月20日舉行大選，最新民調顯示總理杜魯多（Justin Trudeau）領導的執政自由黨支持度為32%，落後於主要對手保守黨1個百分點。



《國家郵報》（National Post）及《蒙地利爾日報》（Journal de Montreal）最新進行的民意調查顯示，杜魯多領導的自由黨支持度為32%，落後保守黨的33%。新民主黨支持率則緊隨保守黨和自由黨之後，僅為19%。

另一個在18日公布的民調則顯示，自由黨和保守黨選情緊湊，自由黨支持度為30.6%，領先保守黨的27.7%；以此推算，兩黨都不能取得國會眾議院338議席中的過半數席位，新民主黨有望成為「造王者」。

若根據民意調查，自由黨組成少數派政府是最有可能的結果。杜魯多18日在安大略省（Ontario）拉票時，被問及今次選舉是否他最後一次選舉，杜魯多回應時僅稱，「還有很多工作要做，我還沒有完成。」