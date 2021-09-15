加拿大大選｜鉛筆用完即棄　一個選舉要花1600萬支鉛筆？

加拿大大選即將在9月20日舉行。若選民選擇在投票當日親身投票，他們會在票站獲得一支鉛筆，讓選民在投票紙上劃上記號來投票，然後把鉛筆丟到垃圾筒，或是帶同鉛筆離開。這「一次性鉛筆」是特別為這次選舉而設。



在加拿大的選舉投票中，是需要用鉛筆在候選人的名字旁劃上記號，不論打叉、剔、橫線、直線還是填滿都會接受。而投票需要使用鉛筆，因此票站會準備大量鉛筆，供投票使用。

不過由於新冠疫情的關係，為避免病毒意外經接觸物品傳播，加拿大決定實施特別規則，鉛筆不會重用，每人每張選票只用一支筆，用完即棄。

圖為9月14日，加拿大總理杜魯多在布蘭普頓的造勢大會，為自由黨拉票。（Reuters）

當局預料儘管這次使用郵寄投票的人數上升，但仍會有相當數目的人選擇親身投票，為此決定特別訂購1,600萬支鉛筆，較上屆2019年只用30萬支鉛筆大幅增加。同時當局建議選民在投票後，把鉛筆拿走繼續使用避免浪費，鉛筆成為了這次選舉的紀念品。

鉛筆投票增加舞弊風險？

對於近日網傳使用鉛筆可被刪改，增加選舉舞弊風險，當局作出否認，並指出使用鉛筆而不是原子筆、鋼筆等是因為法律上認為鉛筆更「實用」。當局回應加拿大廣播公司（CBC）指出，鉛筆的好處是可以長時間存放不會變乾，而且不會在紙上造成印跡。

印跡可能會造成其他選票的污穢，或穿透紙章。前者可能造成點票混亂，後者會讓其他人在驗票前就得悉選票投了誰，影響保密。