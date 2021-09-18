加拿大大選卻撞疫情　民意大跌杜魯多恐丟失總理？｜國際Podcast

撰文：歐敬洛 葉德豪
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加拿大將在9月20日舉行國會大選。杜魯多（Justin Trudeau）原希望透過提前大選，爭取更多議席打破少數派政府局面，但因8月加拿大正好爆發第四波新冠疫情，令杜魯多連同所屬的自由黨民意大跌，目前僅領先最大反對黨保守黨不足1個百分點。
倘若自由黨輸掉選舉，杜魯多將丟失總理職位。但即使自由黨能勝出，亦相信難以達到最初獲得國會過半數的目的，結果也只是「得場空」。
不過除了杜魯多外，他的對手，保守黨代表奧圖爾（Erin O'Toole）又是什麼人？這名自稱保守卻實質不怎麼保守的「大叔」，是如何在今次與「靚仔」杜魯多叮噹馬頭？

圖為9月9日，加拿大的黨首辯論，保守黨的奧圖爾正在發言。他的旁邊依次為新民主黨的駔勉誠，及自由黨的杜魯多。（Reuters）
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