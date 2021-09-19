復必泰疫苗｜美國傳染病專家福奇：mRNA疫苗需接種3針

英媒9月18日發布美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）的獨家訪問內容。他稱民眾或將需接種第三劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，才會被視為達至「完全的預防接種」（fully vaccinated）狀態。



福奇接受《每日電訊報》獨家訪問。福奇說：「科學家終究會發現，適當的注射方式，至少就信使核糖核酸（mRNA）疫苗（如輝瑞疫苗）來說，是原定的首兩針——打了第一針後3至4週打一針作為加強劑，但也在數月後再打第三針。」

他說：「我認為最終當我們回看此事時，這（打三針）將是適當的注射方式。要有完整以及完全的接種，將要有第三針加強劑。」

「輝瑞疫苗」由美國輝瑞藥廠與德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發。這款疫苗在中國大陸的商品名稱是復必泰。

福奇指出，新冠病毒已多次欺騙專家，因此現在很難預測疫情何時結束。但他希望疫情會於2022年春季結束。