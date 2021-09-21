加拿大大選　總理杜魯多「政治豪賭」勢將失望而回？︱國際晨報

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）為打破少數派政府的局面，於8月宣布解散國會，並提早在9月20日舉行大選。惟民調顯示，執政自由黨的支持度不足，甚至一度被在野保守黨反超前，他的這場「豪賭」最終可能落得一場空。



杜魯多宣布提前大選後不久，加拿大遇上第四波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。國民質疑政府在疫情下舉行大選的理由，令自由黨支持度急跌。但保守黨內部對抗疫不統一，同時主張鬆綁部分槍管限制，導致他們失去部份選民的支持。

杜魯多19日出席拉票活動時指，只有自由黨才可帶領國家走出疫情。他批評保守黨在疫苗問題上不科學。部份由保守黨政府管治的省份，如艾伯塔省（Alberta），正面對新冠肺炎確診個案不斷上升的情況。

生活成本、醫療保健和環境問題也是國民最關注的議題，意味着這些亦是影響選舉結果的關鍵問題。

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魁北克市拉瓦爾大學（Laval University）公共政策分析中心發現，杜魯多上任後，其政府已完全兌現的承諾只有45%。他在任期間，政府令債務破紀錄以及出現自二戰以來最高的預算赤字。他是否能帶領自由黨在大選中勝出、打破少數派政府的局面，仍是未知之數。

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