加拿大大選｜大選今舉行候選人最後衝刺　杜魯多批評對手抗疫不力

加拿大大選即將在9月20日稍後時間舉行，各政黨袖領在19日盡最後努力衝刺。自由黨黨魁兼總理杜魯多（Justin Trudeau）較早時候，在蒙特利爾出席拉票活動時表示，只有自由黨才可帶領國家走出新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。



杜魯多批評對手保守黨在疫苗問題上不科學，並稱加拿大不需要一個無法在疫苗接種及科學上發揮領導作用的保守黨政府。

加拿大遭受第四波疫情衝擊，其中艾伯塔省的疫情最為嚴峻，艾伯塔省省長、保守黨的肯尼（Jason Kenney）在15日就太早放寬防控措施致歉。艾伯塔省目前有1.8萬名仍正在治療的新冠患者，數目為全國最多，疫苗接種率也是全國最低。

圖為9月19日，帶領自由黨的總理杜魯多前往尼亞加拉瀑布城拉票。（Reuters）

保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）雖然鼓勵國民接種，但強調是否接種屬個人意願，並一直拒絕交代黨內有多少候選人已接種新冠疫苗。

最新民意調查顯示，自由黨與保守黨支持率約為32%相當接近，分析估計即使自由黨勝出，亦只能再次組成少數派政府，無法取得國會過半數議席。