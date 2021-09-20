加拿大大選｜選民關注生活成本等民生議題　成獲取民意授權關鍵

加拿大9月20日舉行大選，總理杜魯多（Justin Trudeau）在疫情期間提前大選，目的就是想獲取更大的選民授權，鞏固自由黨執政。這取決於選民對他的政績認受性，而加拿大民生最關注的議題，多少也能反映杜魯多執政期間能否兌現上台後的承諾。



根據Abacus Data的民意調查，現時生活成本、醫療保健和環境問題成為民生最關注的議題，意味這些也是影響選舉結果的一些關鍵問題。

民意調查顯示，62%受訪者最關注生活成本上升，此舉亦是所有性別和幾代人都面臨的一個重要問題，尤其是X世代和千禧一代選民。

在疫情爆發之前，生活負擔能力已經成為許多加拿大人擔憂的問題，但封鎖措施和供應鏈限制加劇了有關問題，且疫情下住屋需求變得愈來愈熾熱。

圖為2021年9月18日，加拿大總理杜魯多在安大略省列治文山舉行競選活動。（Reuters）

當地8月份通脹年率加快至4.1%，為2003年3月以來新高，部分原因是天然氣和食品價格上漲，再加上與建造新屋有關的房屋重置成本指數高企所致。加拿大部分地區樓價升幅驚人，《經濟學人》的數據顯示，自2015年以來，溫哥華的房屋成本平均上漲了44%，而多倫多則上升38%。

47%受訪者關心的是醫療保健，成為選民第二關注的議題。這是當地一個長期存在的問題，疫情期間更突顯醫療系統可能會變得更為緊張，甚至需要就心理健康服務提供更大支援。

近年加拿大出現極端天氣，經歷了破紀錄的熱浪、山火和乾旱之後，選民認為環境問題比以往更加迫切。46%受訪者表示關注上述議題。

魁北克市拉瓦爾大學（Laval University）公共政策分析中心發現，杜魯多完全兌現了僅45%的承諾，而兌現了部分承諾的也只是佔27%。杜魯多在任6年間不乏民生政績，例如制定了一個碳定價框架、增加對土著問題的開支等，卻同時也為國家帶來破紀錄的債務和二戰以來最高的預算赤字。

姑勿論選民是否認同杜魯多的政績，觀乎執政自由黨在大選前的支持度下跌並落後主要對手，是否獲得足夠民意基礎，杜魯多的如意算盤似難打響。他提前大選更被兩大反對黨領袖指責，稱不應為着玩政治遊戲或獲取政治利益而冒險，認為他為的只是嘗試爭奪更大的權力，杜魯多的賭注是否成功，有待大選結果出爐才有定奪。