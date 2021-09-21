澳英美聯盟︱路透社：歐盟押後籌備「美歐貿易科技委員會」會議

美國與歐盟將於9月29日為新成立的「美國與歐盟貿易科技委員會」舉行儀式，但在澳英美聯盟（AUKUS）成立後，澳洲取消與法國之間的潛艇合約，影響美歐關係，路透社9月21日引述消息人士報道，歐盟外交部押後了一個籌備此委員會的會議。



報道指，根據公開的議程文件，歐盟27國外交官原定舉行的談判會議已經撤回，文件未有解釋原因，報道引述兩名歐盟外交官指，是歐盟委員會（European Commission）要求押後會議，他們指，原因是要抗議美國與澳洲的協議導致法國利益受損一事。

歐盟委員會主席馮德萊恩2021年9月15日在法國出席歐洲議會會議（AP）

美國與歐盟6月公布成立貿易科技委員會，預定9月29日在美國匹茲堡（Pittsburgh）舉行儀式，但如今美歐關係出現變化，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月20日在接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時表示，美英澳三國的行為是不可接受，歐盟需要知道到底發生了什麼，以及為什麼會發生這樣的事情。