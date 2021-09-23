中美協商重開成都和候斯頓總領館？　秦剛：需要美國首先行動

中國駐美國大使秦剛9月22日出席活動，就中美關係多個問題回答提問，並就「美中是否開始協商重開成都和候斯頓總領館」做出回應。



9月22日，中國駐美國大使秦剛應邀出席卡特中心（Carter Center）和喬治布殊美中關係基金會（George H. W. Bush Foundation for U.S.- China Relations）聯合舉辦的網上對話會並發表演講。

秦剛在回答與會人員有關問題時，就「美中是否開始協商重開成都和休斯敦總領館」做出回應。

與會人員提問指出，目前非中國公民因緊急人道主義情況申請赴華簽證須耗時數周甚至數月，中國駐美使館是否會考慮將此類簽證的受理時間縮短至數個工作日，且美中是否開始協商重開成都和候斯頓總領館？

秦剛回應稱，因疫情形勢發展，普通簽證申請由疫情前的窗口受理模式調整為電子郵件初審後進行郵寄辦理。這給簽證申請人帶來一些不便，也影響了受理速度。

秦剛說，2020年7月，美方突然單方面要求中方關閉駐候斯頓總領館，違反中美領事條約有關規定以及國際法和國際關係基本準則，對中美關係造成嚴重破壞。原來由中國駐候斯頓總領館受理的簽證申請轉到中國駐美使館，導致使館工作量激增，某種程度上延長了處理時間。

秦剛指出，「面對美方悍然關閉中國駐候斯頓總領館，中方不得不對等反制，關閉了美國駐成都總領館。解鈴還需繫鈴人。這個問題是美方單方面挑起的，要解決也需要美方首先採取行動。」