Britney Spears監管令官司重要時刻將至　Netflix紀錄片搶閘播映

美國樂壇天后Britney Spears「監護令」官司將來到重要時刻，在她29日再度出庭之前，一套關於她的紀錄片28日會在Netflix播放。21日發布一段僅有聲帶的預告片公開，片中是Britney於2009年1月21日凌晨12時29分致電律師的電話留言，一下子將觀眾拉進這場風波的觀眾席第一排。



↓Netflix在21日發布的預告片，是Britney致電律師並在電話系統中錄下的留言：「嗨，我的名字是布蘭妮・斯皮爾斯，我之前打過給你。我打再來是因為我只是想確保取消監管令的過程正在進行中......」。

Britney Spears在華語圈又名「小甜甜布蘭妮」，但她的真實生活遠不如外界所認為的光鮮亮麗。她被父親Jamie監管長達13年，生活完全被控制，甚至被迫服藥及工作。Netflix製作的紀錄片，可說是她這段期間生活的調查結果。

正式要求「切割」

官司自2008年起，Britney因精神及情緒健康出現問題，法庭裁定Jamie成為Britney的監護人，擁有掌控她的生活大小事務及財政的權力。Britney在2021年6月23日要求法庭頒令結束父親的監護權，同時指出父親及監管團隊虐待她，包括強迫在她體內置入子宮環，阻以她懷孕。

她希望能贏得這場官司，開始自行掌控生活，也包括對自己總值6,000萬美元的財產的控制。

Britney在23日的法庭文件中首次指出，她父親的監管權應被移除。她之前已在聽證會已提出過這個要求，如今是正式向法官提出。

↓Britney在7月下旬突然上載半裸照嚇壞粉絲，有人懷疑她藉此對外求救：

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監管令仍在 非完全自由

Jamie在8月正式提出要求終止他對女兒的監管權，也否認自己在擔任監護人時有任何行為不當。當時外界將他的申請視為Britney已「重獲自由」，但嚴格來說這不是事實。

曾任檢察官的亨德森（David Henderson）預測29日將成事，不過法官在宣布前，可能想再聽聽一名調查人員的證詞。他也說，法官的宣布不等於Britney已完全重獲自由，因法院之前已裁定，她在人身上或經濟上無法照顧自己，監管令仍然存在。

↓Netflix在9月23日發布紀錄片的預告片，全長94分鐘的正片會在香港時間28日下午3時上載，供訂戶觀看。

導演也是她的擁躉

紀錄片由導演卡爾（Erin Lee Carr）及記者Jenny Eliscu花於2年半時間攝製而成，調查施加在Britney身上的法律控制，以及她爭取自由的過程，直至8月Jamie同意放棄其監管人身份。卡爾稱片中沒有Britney的訪問，但觀看會看到她的自白。此外外界也預期，片中會爆出之前未曾曝光的內幕。

卡爾對《洛杉磯時報》說，凡是關懷女性、精神健康，或為Britney的擁躉的人。都應看這影片。卡爾本身也是Britney的粉絲。他稱想她喜歡這套影片，不過不知道在她來說怎樣才是會令她喜歡。

2021年2月一套名為Framing Britney Spears的紀錄片播出後，Britney說自己為此哭了兩週，對於影片令她所得到的注意感到尷尬。

↓Britney雖然而對官司，以及承受隨之而來的壓力，所幸有拍拖5年的男友一直陪伴在側。她與Sam Asghari在9月中訂婚：

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