澳英美聯盟｜反對澳洲獲核潛艇遭質疑　中國外交部回應

澳洲取消與法國潛艇採購合同，轉而與美國合作引發外交風波，中國外交部發言人趙立堅9月23日回應，反對澳洲開發核潛艇是否意味中方也不會新建核潛艇。



據中國外交部網站9月23日消息，趙立堅主持中國外交部例行記者會。有日本記者提問，中方表示反對澳洲開發核潛艇的立場，這是否意味着中國未來也不會建造新的核動力潛艇？

2021年9月15日，拜登與英國首相約翰遜和澳洲總理莫里森舉行視頻會議，宣佈組建新聯盟。（Reuters）

趙立堅表示，中方的立場十分清楚，澳洲是不擴散核武器條約的無核武器締約國和南太平洋無核區條約的締約國，澳洲引進具有戰略軍事價值的核潛艇技術，包括中國在內的國際社會，有理由質疑澳方恪守核不擴散承諾的誠意。

趙立堅特別提到，中方作為不擴散核武器條約的核武器締約國，與澳洲根本是不同性質的問題。

在這之前，美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）9月15日共同宣佈組成一個名為AUKUS的三邊安全聯盟，該聯盟成立後的第一個措施，就是美英將支持澳洲獲得核潛艇能力。