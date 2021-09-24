新冠肺炎｜新加坡部分防疫措施鬆綁後　單日新增確診個案創新高

新加坡新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，9月23日新增1,504宗確診，為當地疫情爆發以來單日新增確診病例最多的一天；全國累計82,860人確診。23日死亡案例新增2個，導致累計病死人數增至70人。



新加坡22日新增1,457人確診，創下疫情以來的單日新增確診個案最高紀錄，翌日又添1,500多人確診，再度刷新紀錄。

2名無打疫苗的確診女子23日逝世。71歲死者本身曾患癌症，另一名93歲死者有心臟衰竭、糖尿病、高血壓和高膽固醇的病史。

與前一天的1,083人相比，新加坡23日有1,120人住院，多了37人。重症病例有186宗，當中155人為60歲以上長者。需要氧氣供應的患者人數為163人，較22日多18人，而接受深切治療部的人數則從19人增至23人。

新加坡新冠肺炎疫情：新加坡政府很希望盡快對外開放旅遊，但在防疫措施鬆綁後，確診個案增加，導致相關行動叫停。圖為2021年1月18日，樟宜機場內空無一人的離境大堂。（Reuters）

防疫政策調整

變種病毒株Delta肆虐全球，亞太地區多國再次收緊防疫限制措施之際，新加坡採取不同的做法，6月提出與新冠病毒共存的計劃。

新加坡逾80%人口已接種新冠肺炎疫苗，84%人口已接種至少一劑疫苗。但在政府宣布放鬆部分措施後，病例增加。

政府因此暫停進一步開放的行動，但沒立即收緊措施，保持先前定調要「與病毒共存」策略，主要重點在於「加強檢測」，以及為60歲以上長者以及高風險群體施打加強劑。

衛生部長王乙康23日稱：「若疫情持續惡化，政府還是得進一步採取更多限制，持續密切關注重症病患的數量及醫院的量能，若最終無法負擔，還是需要採取嚴格的防疫措施。」

新加坡新冠肺炎疫情：圖為2021年9月21日，鏡頭下在一個濕貨市場內購物的消費者。（Reuters）

王乙康、貿工部長顏金勇和財政部長黃循財6月24日在《海峽時報》聯合撰文稱：「我們能讓（新冠）疫情變成威脅小很多（的疾病），像流感、手足口病或水痘，然後繼續我們的生活。」

他們的計劃包括廣泛接種新冠疫苗和改變篩檢策略。文章指，新加坡仍需在邊境進行嚴厲的檢測，以辨別任何攜帶病毒的人，尤其是變種病毒。但在國內，檢測將不再是決定密切接種者應否被隔離的工具，而是用於確保活動、社交活動和海外旅行能安全進行，以及減少傳播風險。