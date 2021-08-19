新加坡推旅遊走廊計劃　讓德國汶萊已接種疫苗者入境免隔離

新加坡8月19日公布將單方面讓來自香港的旅客入境免隔離檢疫外，同日也宣布推出疫苗接種者的旅遊走廊計劃（Vaccinated Travel Lane），即是從9月8日起，從德國或汶萊出發、且完成疫苗接種的人士，在入境新加坡時不用隔離。



延伸閱讀：旅遊氣泡｜港府與新加坡放棄討論 新加坡單方面准港人入境免檢疫

這些入境者出發前必須留在德國或汶萊至少21天，他們亦必須接受4次病毒檢測，分別是在離境前48小時內、抵達新加坡時，以及入境後的第3天及第7天。所有旅遊人士在新加坡時，一定要使用追蹤接觸者的應用程式。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為7月23日新加坡一處熟食中心的公共座位被圍封。（Reuters）

短期訪客及長期簽證持有人需要申請「接種者旅遊通行證」，他們需要預繳在入境後的第3天及第7天進行病毒檢測的費用，以及購買一定保額的旅遊保險。

從德國或汶萊入境新加坡的人士，只能乘搭特定客機。有關航班只會接待使用疫苗接種者旅遊走廊計劃的旅客。

據新加坡傳媒Today指，德國之前已經容許來自新加坡的旅客入境免隔離。

新增29宗本地個案

新加坡在8月19日新增32宗確診個案，29宗為本地個案，當中13宗與之前個案無關。累計確診個案增至66,366宗。

16宗新增本地個案與之前個案有關聯，其中11宗是病人隔離時發現染疫，其餘5宗是監測性的檢測時發現。