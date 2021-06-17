英國王室︱哈里王子脫髮疑加速　醫生勸盡快治療否則50歲變禿頭

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-17 18:52

英國哈里王子（Prince Harry）以前常拿哥哥威廉王子（Prince William）的頭髮開玩笑，但現在英國著名醫美醫生沙馬拉克（Asim Shahmalak）警告，哈里王子和妻子梅根（Meghan Markle）離開王室至美國加州定居後，落髮速度加快，50歲時可能會是全禿的狀態。

據《每日郵報》報道，醫生沙馬拉克指出，哈里王子頭頂上有一塊愈來愈稀疏的區域，且髮際線位置也開始增高，目前36歲的哈里王子髮量與26歲的威廉王子相同，雖然，弟弟哈里的落髮速度比哥哥威廉晚10年，遺傳基因也比較不明顯，但正在加速當中，希望哈里王子能早日接受治療。

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據了解，禿頭基因可能源自於雙方家族，現在38歲的哥哥威廉幾乎已經失去了頭頂的所有頭髮，他們2兄弟都從父親查理斯王儲（Prince Charles）身上承襲了基因，而查理斯則又是遺傳菲臘親王（Prince Philip），此外，母親戴安娜王妃家族也有禿頭基因，像是他們的已故外祖父史賓塞伯爵（Earl Spencer）生前也是禿頭。哈里王子近年來快速邁入婚姻，又升格成為新手爸爸加上退出英國王室，都可能是導致頭髮明顯變得稀少的原因。

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