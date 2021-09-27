德國大選｜新總理人選不會即時出爐　默克爾或需再留任數月

德國9月26日舉行大選，將結束長達16年的總理默克爾（Angela Merkel）時代。但接替默克爾的新總理人選，或會在數週後，甚至數個月後才出爐。



德國總理並非由民選直接產生，而是在政府組成之後，再由聯邦議院（Bundestag）投票選出，這代表默克爾還需留任總理數週，甚至數個月。

德國大選：圖為9月26日，德國基民盟總理候選人拉舍特（左）與妻子在亞琛為德國大選投票。（AP）

探索性談判

德國多年來都是由兩黨組成政府，但這次極可能出現3黨組閣的情況。3黨組閣雖然在德國的地方議會並不少見，但自從1950年代以來就不曾在全國層面出現。

在一般議會政治體系，奪得國會最多議席的政黨，通常會獲國家元首推舉進行組閣。但在德國，所有政黨都可以參與「探索性談判」（Exploratory talk）。

談判的初始階段沒時間限制，也沒限制政黨分別舉行組閣談判，但傳統上是由最大黨邀請其他小黨談判。

綠黨（Green Party）已預定在10月2日召開全國代表大會，可能在會上決定要與哪個政黨進行探索性談判。

基民盟總理候選人拉舍特（Armin Laschet）上週表示：「在聯邦議院拿下多數席次的政黨，就會推選出下任總理。」暗示目前民調排在第二的基民盟/基社盟（CDU/CSU）也可能展開組閣談判。

首次會議

選舉結果公布後，組閣談判將立刻展開，各黨將互相探索彼此的紅線，研究是否可能合作。

選舉結束後，各黨9月27日召開領導層會議。各黨新當選的議員也將在下週舉行首次會議，社民黨（SPD）和基民盟/基社盟都計劃在9月28日召集會議。

新選出的國會必須在選後30天內，也就是10月26日之前舉行就職儀式。

德國大選：圖為9月26日，德國選民在首都柏林的德國大選票站外排隊。（AP）

反覆磋商

如兩個或3個政黨原則性同意結盟組閣，接着必須正式展開談判，由多個工作小組反覆磋商政策議題。

所有談判結束後，將討論出由哪個政黨負責哪個部門，然後正式簽署厚厚的聯盟協議。

這部分談判依舊沒時間限制，同時由即將卸任的政府主持國政。

結盟組閣的政黨接着推出總理人選，再由聯邦議院表決。

德國上次大選在2017年9月24日舉行，基民盟/基社盟和中間偏左的社民黨聯合組閣，直到2018年3月14日才正式表決由默克爾擔任總理。

德國大選：圖為9月26日，德國選民在杜伊斯堡的票站為德國大選投票。（AP）

最差的情況

根據德國聯邦憲法第63條，總理由總統提名，經國會多數同意而任命。

如沒辦法組成跨黨派聯合政府，總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）仍可提名總理人選，最可能從得票率最高的政黨中選出。

聯邦議院接着針對總理候選人舉行秘密投票，需要絕對多數才能通過。

如無法獲得絕對多數支持，可以在2週後再次投票；若還是沒有獲得絕對多數，則立刻進行第3次投票，只要相對多數即可通過。

總統可以選擇任命這名總理領導少數黨政府，也可以選擇解散國會，再次舉行大選。

這種最差的可能性曾在2017年浮現，當時談判陷入死胡同，施泰因邁爾呼籲各黨再次會面磋商，促使「大聯合政府」延續，化解政府難產的困境。