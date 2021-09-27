德國大選｜基民盟遇歷來最大挫敗　中間左翼政黨成最大贏家

德國聯邦議會大選投票結束，點票結果雖然未完全揭曉，但目前預測社民黨以25.8%，領先基民盟與基社盟聯合的24.1%。連同綠黨，中間左翼政黨在這次大選取得大選勝利，基民盟則遭遇最大挫敗。



主張環保主義的綠黨預料可獲得約14%的選票，創下歷來最佳成績；自民黨可取得11.5%，極右政黨另類選擇則預料取得10.5%選票。

社民黨與綠黨成為這次大選的贏家，但基民盟則遭遇創黨史上最糟糕的成績。即使在基民盟下野，社民黨執政施羅德（Gerhard Schroder）政府時期，基民盟仍取得了28.4%的選票。

圖為9月26日，德國慕尼黑一個點票中心，工作人員正在整理及點算選票。（Reuters）

但由於未有一個政黨預料可獲366議會過半數議席，必須與其他黨派合作組成執政聯盟。根據目前議席預測，社民黨與基民盟分別可獲得205及194席。除非社民黨與基民盟再次組成大聯合政府，否則執政政府必須由3黨組成，增加談判難度。

社民黨總理候選人朔爾茨（Olaf Scholz）表示，他希望聯盟談判能在聖誕節前結束。他在柏林社民黨的黨部慶祝選舉結果時表明，社民黨將有能力治理一個國家。基民盟總理候選人拉舍特（Armin Laschet）也呼籲在聖誕節前組建政府，並表示基民盟將盡努力建立一個由保守派領導的政府，因為德國人現在需要一個讓國家現代化的聯盟。

綠黨在今年初的支持度高漲，甚至在民意調查中取得領先，但在一系列醜聞後人氣受到打擊。雖然綠黨沒有機會獲得總理職位，但仍預料可獲116席，可在下一個執政聯盟中發揮作用。