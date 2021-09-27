德國大選結果：社民黨得票率25.7%險勝　執政聯盟黨屈居第二

俄媒9月27日報道，德國大選所有選區計票結果公布，社民黨贏得聯邦議院選舉。



據俄羅斯衛星通訊社9月27日報道，根據德國聯邦選舉委員會在計算所有選區數據後的結果，德國社會民主黨以25.7%的得票率贏得聯邦議院選舉。

德國現任總理默克爾（Angela Merkel）所在的基民盟/基社盟以歷史最低得票率24.1%位居第二，落後社民黨1.6個百分點。綠黨以14.8%的得票率排名第三，自由民主黨以11.5%排名第四，德國選擇黨以10.3%排名第五。左翼黨未突破5%的門檻。

社民黨與綠黨成為這次大選的贏家，基民盟則遭遇創黨史上最糟糕的成績。

新總理人選未明，有待各黨磋商合組聯合政府，之後由國會議員投票選出新總理。社民黨總理候選人朔爾茨（Olaf Scholz）表示，他希望聯盟談判能在聖誕節前結束。基民盟總理候選人拉舍特（Armin Laschet）也呼籲在聖誕節前組建政府，並表示基民盟將盡努力建立一個由保守派領導的政府。

由於兩大陣營都沒有獲得多數席位，而且都不願重複過去4年的「大聯合政府」，最有可能的結果是由社民黨或默克爾的保守派聯盟黨為首，與另外兩個政黨合組三方聯盟。預計得綠黨及自民黨，都會是拉攏的主要對象。

惟《紐約時報》報道，在德國組建政府的複雜方程式中，如果獲勝的政黨未能讓其他政黨加入組成內閣，那麼排名第二的政黨最終可能會領導國家。