美媒：拜登政府謀劃拉美基建倡議　與「一帶一路」展開競爭

拜登（Joe Biden）政府正在考慮由美國牽頭一個基建倡議，與中國的「一帶一路」國際貿易和基建項目倡議展開競爭，白宮一名高級別官員10月4日當周將聽取拉美國家對潛在項目的看法。



據彭博社9月27日報道，要求匿名的美國官員向記者稱，負責國際經濟的美國副國家安全顧問Daleep Singh將前往哥倫比亞、厄瓜多爾和巴拿馬，與高級別官員、商界領袖和民間活動人士商討基建需求事宜。

官員們表示，白宮希望參與到環保和勞動力標準比中國項目更高的項目中，財務條款完全透明。

美國總統拜登的助手們表示，美國曾以為「一帶一路」倡議是一系列沒有關聯的基建項目，但其現已成為中國外交政策戰略的核心。他們表示，中國通過該項目獲得了原物料、貿易聯通和地緣政治籌碼。

拜登和七國集團（G7）的其他領導人2021年早些時候討論了一項針對開發中國家的協調基建倡議，從而回應「一帶一路」。白宮稱新項目為「重建更美好的世界」（Build Back Better for the World），與拜登國內的重要立法倡議形成呼應。

美國政府官員表示，整個開發中國家群體截至2035年將有超過40萬億美元的基建需求。助理們稱，美國的官員計劃首先聽取當地領導人的想法，隨後於2022年初正式挑選幾個旗艦項目。

他們舉了幾個項目的例子，包括印度的太陽能工廠、薩爾瓦多的水處理工廠，南非的藥物研發和生產項目、可能取代5G無線網絡的數字科技項目、肯尼亞農户的數字聯通以及在巴西對婦女所有企業進行投資等。