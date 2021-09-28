中澳關係︱中國外交部：希望澳洲糾正對華錯誤言行

在澳洲總理莫里森（Scott Morrison）9月26日接受採訪時談到，澳方對澳中兩國在政治層面上進行直接對話沒有障礙，但中方沒有表現出對這一機會的興趣後，中國外交部發言人華春瑩9月28日回應稱，希望澳方糾正一段時間以來在對華關係上採取的錯誤言行。



據中國外交部官方網站9月28日指，華春瑩主持中國外交部例行記者會時表示，中方一貫認為國與國之間的關係應該，也只能建立在相互尊重和平等相待的基礎之上，必須要尊重彼此的核心利益和重大關切，以及正當的發展權益，「澳方究竟是真的有誠意來改善和發展對華關係，還是表面說一套、背後做一套，甚至明目張膽捅刀子，我想中方是有自己的判斷的。」

2020年12月11日，莫里森出席新聞發布會，強調自己的目標是讓兩國「愉快共存」，期望在2021年能與中國領導人舉行會談。（Reuters）

華春瑩稱，當前中澳關係的困難局面是澳方一手造成的，不是中方希望看到的，澳方對此也心知肚明，當務之急是澳方要正視兩國關係受挫的癥結，認真思考到底想把中國視為夥伴還是威脅，澳方應該客觀正確看待中國和中國發展，「我們希望澳方糾正一段時間以來在對華關係上採取的錯誤言行，以實際行動為兩國關係的恢復和改善創造條件。」