新冠肺炎｜澳媒：五眼聯盟通話討論病毒溯源　故意誘中國截聽

澳媒9月29日獨家引述消息人士指，五眼聯盟（Five Eyes）外長1月初透過電話討論新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源調查的機密情報時，故意使用未受反截聽功能保護的電話線路，以引誘中國截聽通話。



中國新冠肺炎疫情：圖為2021年2月3日，世界衛生組織專家小組到中國武漢病毒研究所調查新冠病毒起源，保安人員在外駐守。（Reuters）

《澳洲人報》（The Australian）調查報道編輯馬克森（Sharri Markson）9月29日的文章指，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月初與包括澳洲外長佩恩（Marise Payne）和時任英國外相藍韜文（Dominic Raab）在內的五眼聯盟外長通電話，討論機密情報。情報指中國武漢病毒研究所的科學家於2019年11月感染新冠肺炎，這疑似是首個感染群組。

馬克森稱，一名高級消息人士說，五眼聯盟不使用反截聽功能，目的是引誘中國截聽通話、讓中國得悉五眼聯盟已得到這些情報，然後再觀察中國的反應。

馬克森9月28日出版新書《武漢實際上發生甚麼事》（What Really Happened in Wuhan），書中記載五眼聯盟這次通話的詳情。