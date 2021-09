新冠肺炎｜世衛將恢復病毒溯源調查

美媒9月26日稱,世界衛生組織(WHO)將籌組新的專家團隊,以恢復新冠病毒(SARS-CoV-2)溯源調查。內文稱,科學家將努力查明新冠病毒是否源自實驗室,而溯源調查必須加快,因第一批感染者的血液樣本可能很快就會不適用於研究。



《華爾街日報》9月26日稱,新調查組將由大約20名科學家組成,其中包括實驗室安全和生物安全專家、遺傳學家和動物疾病專家,他們將再次訪問中國。

中國新冠肺炎疫情:圖為9月20日,民眾遊覽中國北京環球影城。(AP)

報道指,新專家組的選拔應已於上週結束,它的正式名稱為「新病原體起源科學諮詢小組」(Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens)。小組將在世衛框架下長期工作,調查所有或會於未來爆發的疫情,以及病毒對人類活動的影響。

世衛2021年3月發布完整版的世衛國際專家組新冠病毒武漢溯源報告,他們在報告中稱病毒「極不可能」從武漢實驗室洩漏。報告還稱,新冠病毒最有可能是從蝙蝠,通過另一種動物傳給人類。

新冠病毒起源的另一個說法是病毒由動物直接傳播給人類,專家將這版本歸類為「可能到比較可能」的假設。世衛的報告還稱病毒通過冷鏈食品傳入,是「可能」的假設。

中國一再表示,在有關新冠病毒的訊息方面,它一直秉持公開和透明。