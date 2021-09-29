美國機構：中國對外援助資金猛增　超過日美總和

在美國與中國關係緊張之際，美國調查機構9月28日一份報告對比中國從提出「一帶一路」經濟帶構想5年間的對外援助資金，指開發援助資金猛增，超過美日總和。



據日本共同社9月29日報道，美國調查機構AidData實驗室注意到，中國從提出「一帶一路」經濟帶構想的2013年起5年期間提供給發展中國家的開發援助資金猛增至年均850億美元，約為此前的2.7倍。該金額還超過了美日等國同期合計金額，在全球突出。此外還發現，中國通過設置對本國有利的貸款條件，以不透明的方式增強控制力。

圖為2019年4月26日，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的外方領導人夫婦及嘉賓。（新華社）

報道指，美國調查機構AidData實驗室詳細統計了過去約20年中國與亞非等165個國家間的超過1.3萬個項目。在2000年至2012年，美國和中國的開發援助分別為年均340億美元和320億美元，基本處於同等規模。但到了2013年至2017年，中國的援助金額「令人驚異增加」到年均850億美元，遠超美國的370億美元和日本的250億美元。

實驗室認為，中國對訊息公開態度消極，揭曉援助金額的變化及手法實屬罕見，「半數貸款已成為隱性負債，與通常的援助不同」。

外國輿論不時討論一帶一路「債務陷阱論」，中國外交部長王毅則曾對此作出批評，認為美歐政要、媒體宣傳背後其實是「自己做不到，也不讓別人做，自己做不好，也不希望別人做得好」。