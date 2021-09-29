孟晚舟回國︱華春瑩：中美關係還存在大大小小的「刺」需要拔出

在9月29日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者問到在孟晚舟回國後，會否讓中美兩國領導人在今年G20峰會中會晤的可能性增大，中國外交部發言人華春瑩回應稱，中美關係還存在大大小小的「刺」，這些刺都需要拔出。
華春瑩稱，「我從你的提問中能夠感受得到，你是非常希望見到中美關係能夠盡快改善，也希望通過雙方持續接觸，能夠把中美關係中還存在的大大小小的各種刺都給拔出來，對不對？」
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華春瑩稱，關於元首間的接觸要通過雙方商談來確定，目前在這方面中方沒有消息可供發布，不過，中方通過各種渠道向美方表達，希望美方能夠重視中方的關切，採取切實的行動，「我們在天津會晤中提出了兩個清單，我們希望通過共同努力，能夠讓兩個清單盡快清零。」
白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在9月27日的新聞發布會上表示，與孟晚舟達成的延期起訴協議是「由獨立的司法部採取的行動。這是一個執法問題」。普薩基指「（與加拿大人的案件）沒有聯繫。」但是普薩基證實，在孟晚舟獲釋回國的大約兩周前，9月9日，中國國家主席習近平與美國總統拜登通電話時，習近平向拜登提到孟晚舟的案件。
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