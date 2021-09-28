孟晚舟回國｜白宮證實習近平向拜登提起案件　否認是「交換囚犯」

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）9月27日證實，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平通電話時，二人曾提到被中國拘留兩名加拿大公民和華為副董事長孟晚舟的案件，並否認三人同日獲釋是「交換囚犯」。



普薩基出席記者會時表示，與孟晚舟達成的延期起訴協議是由獨立的司法部採取的行動，「這是一個執法問題」。普薩基強調，「（司法部決定延期起訴和兩名加拿大人獲釋）沒有聯繫。」

但是普薩基證實，孟晚舟獲釋回國的大約兩周前，拜登和習近平通電話時，習近平向拜登提出了孟晚舟的案件。她說：「習主席提到這位華為負責人，應該不會讓人感到意外。」她指，拜登則提到兩名加拿大人的案件，「這兩位領導人提出了這些人的案件，但沒有就此進行談判。」

普薩基強調美國對華政策並未改變，美國不尋求衝突，與中國是競爭關係，美方未來會持續對北京不公平經濟作為、全球脅迫與人權侵犯行徑進行究責，並聯合盟友一起行動。她指出，美國也會持續與中方交涉往來，保持溝通管道開放，以負責任方式處理雙邊競爭關係，並就雙方利益可能重疊之處進行討論。