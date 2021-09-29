新冠肺炎｜美國一度誤提高香港旅遊風險評估等級　現已降回低風險

美國疾病控制和預防中心（CDC）9月28日承認，部門無意地、錯誤地把香港地區的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情旅遊風險提高至第2級，目前已回復至第1級，即為低風險地區。



美國疾病控制和預防中心27日分別把香港和新加坡的疫情旅遊風險提高1級，香港變成中等風險地區，新加坡從中等風險地區變為高風險地區。至28日，中心把香港降回為低風險地區，但維持新加坡的第3級旅遊警示。

圖為香港維多利亞港。（Getty）

新加坡放寬防疫措施後疫情升溫，如今又收緊包括2人限聚令在內某些防疫措施。全國28日新增2,236宗確診，再創疫情以來單日新高。

美國疫情風險評估等級有4個級別，分為很高風險、高風險、中等風險和低風險。CDC呼籲所有公民避免前往最高風險地區；去高風險地區前確保自己已完成疫苗接種，未接種疫苗人士應避免前往高風險地區進行不必要旅行；赴中等風險地區前確保完成疫苗接種，面臨更高重症風險的未接種疫苗人士應避免前往中等風險地區進行不必要旅行。而前往低風險地區前的民眾，僅確保已完成疫苗接種即可。