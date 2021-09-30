美國眾議院通過暫緩債務上限議案　但料遭參議院否決

美國眾議院以219票對212票，通過暫緩債務上限議案，但預料議案提交至參議院後會被否決。共和黨表示，他們僅會支持不包括暫緩債務上限的臨時撥款議案，以避免聯邦政府在當地9月30日午夜停止運作。



眾議院在9月29日通過暫緩債務上限至2022年12月16日的議案，以允許美國財政部繼續發債，讓政府有足夠資金在限期前繼續運作。但共和黨已事先聲明，不會支持暫停或提高債務上限，預料法案很大機會在參議院被否決。

圖為9月29日，民主黨領袖佩洛西步出美國國會大樓走廊。（Reuters）

財政部長耶倫（Janet Yellen）在29日警告，若果國會不授權額外舉債，美國政府可能在10月18日無法繼續按時支付帳單，面臨債務違約，觸發巨大金融危機。

共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）重申，共和黨僅會支持不包括暫緩債務上限的臨時撥款議案，以避免聯邦政府停止運作。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，參議院將可能在30日提出表決臨時撥款議案，向聯邦政府提供撥款至12月3日，如果參議院通過議案，眾議院將隨即表決。