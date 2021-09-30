Google：預裝公司搜索引擎僅為了與蘋果競爭

Google當地時間9月30日對歐洲第二最高法院表示，公司向手機製造商支付預裝Google搜索的費用，並不是為了排除競爭，而是與蘋果（Apple Inc.）爭奪市場份額所必需的舉措。



在屢次被歐盟處以天價罰單之後，Google本周發起了反擊，公司試圖讓法院駁回創紀錄的43億歐元罰單。Google反壟斷上訴案的審判預計將持續5天，30日進入了開庭審理的第3天。

歐盟監管機構對Google與手機製造商達成的兩種協議提出了異議，其中之一是收入分成協議（RSA），即Google向Android設備製造商支付一筆費用，讓他們在手機上只預裝Google搜索引擎。歐盟監管機構認為，該協議將Google的競爭對手排除在外。

作為通過搜索引擎發家的企業，Google高度壟斷了全球大部分搜索引擎市場。數據顯示，在移動搜索服務方面，谷歌的市場份額高達近97%。

對於歐盟的反競爭指控，Google律師Assimakis Komninos在法庭上表示，事實並非如此，這些錢僅僅是為了鼓勵手機製造商給Android提供一個機會。

Komninos稱，Google不得不向手機製造商提供一筆補償費用，以說服他們開發並採用Android平台，與此同時，RSA還幫助他們壓低了價格，更好地與蘋果競爭，而Google得到的回報則是這些手機製造商獨家預裝Google搜索引擎，這使得Google能更好地投資免費的操作系統和應用商店等。Komninos強調，RSA只覆蓋了5%的市場。

歐盟委員會的律師Nicholas Khan反駁了這一說法，他認為，Google擔心的是競爭對手的吸引力愈來愈大，而RSA正是該公司一系列反競爭行為的頂峰。