格魯吉亞舉行地方選舉前夕　前總統薩卡什維利回國後被捕

格魯吉亞10月2日舉行地方選舉，流亡烏克蘭多年的前總統薩卡什維利（Mikheil Saakashvili）日前高調宣布回國，當局1日表示，薩卡什維利已經被扣留，目前身處羈留中心。



薩卡什維利日前在網上社交平台宣布返回格魯吉亞的計劃，並在1日上載自己身處西南部城市巴統（Batumi）的片段，指自己相隔8年後再次回國。

他在片段中呼籲支持者在3日的地方選舉中，投票支持他領導的統一民族運動（United National Movement）或其他小型反對黨，抗衡執政的格魯吉亞夢想黨（Georgian Dream party）。他亦指自己為了回國，賭上人生、自由和一切，因此呼籲大家踴躍投票，並在3日發起10萬人上街示威。

薩卡什維利在2013年底開始的烏克蘭反政府示威中，高調支持示威者，成功開拓政途第二春。（Getty Images）

格魯吉亞總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）曾揚言，薩卡什維利一旦踏足國土，就會拘捕對方。加里巴什維利其後在1日宣布薩卡什維利被捕的消息。

薩卡什維利在2003年玫瑰革命期間，率領統一民族運動支持者佔據國會，並在翌年成為總統，直到2013年為止。他卸任後遭當局指控貪污和濫權，被褫奪公民資格，隨即逃亡到烏克蘭。

他2015年獲時任烏克蘭總統波羅申科（Petro Poroshenko）任命，擔任敖德薩州（Odessa）州長，其後辭官另組政黨，成為烏克蘭其中一個反對派領袖。而格魯吉亞法院2018年在薩卡什維利缺席的情況下，裁定他濫權等罪名成立，判監最多6年，但他批評指控帶有政治動機。