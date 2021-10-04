國際調查記者同盟（ICIJ）10月3日公開名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的秘密記錄，揭露多國領導人、政治家和名人如何以離岸公司隱藏資產。其中約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II bin Al Hussein）在美國、英國等地方，購買超過1億美元的房地產。



約旦位處中東地區，因全國缺水、石油及天然礦產，國家依賴外國援助支持國民及當地難民生計。美國是約旦最大的援助國，如2020年就向約旦提供15億美元的撥款援助。

潘朵拉文件揭露，阿卜杜拉二世利用離岸公司在美國、英國等地購買大批豪宅，包括六座價值超過500萬美元的物業。阿卜杜拉二世持有的離岸公司多達36間。

圖為被公開的文件，物業持有人一欄以「你知道是誰」代替。（潘朵拉文件）

在一些文件中，因避諱需要甚至在物業持有人一欄以「你知道是誰」（You know who）代替。

在阿拉伯之春爆發後，阿卜杜拉二世承諾改革，解決貧窮及失業等社會問題。國家政府亦多次表明，要嚴查人民避稅，增加國庫解決經濟問題。有分析指約旦王室的財富被公開，不僅會令人民反感，更會令多年不斷資助約旦的歐美國家不滿。

阿卜杜拉二世在倫敦的代表律師回應ICIJ查詢，承認擁有在當地的部分物業，但稱國王有安全及私人理由，透過離岸公司擁有物業，而這與避稅無關，同時強調國王從未不恰當使用公帑及外國資助。